Real Madrid, Arda'nın ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 31. hafta karşılaşmasında Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi.

Real Madrid, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan maçta Eduardo Camavinga'nın 34. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe 38. dakikada rakibine sert müdahalesinin ardından önce sarı kart gördü ancak hakem VAR incelemesinden sonra kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle tamamlanırken Arda Güler, 63. dakikada yerini İngiliz yıldız Jude Bellingham'a bıraktı.

Alaves'in defans oyuncusu Manuel Sanchez de 70. dakikada benzer şekilde rakibine yaptığı sert faulün ardından önce sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Juan Munuera, kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, puanını 66'ya yükselterek 70 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.