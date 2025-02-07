Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?

La Liga heyecanı bugün Real Madrid - Atletico Madrid maçıyla 23. haftada sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverler Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid kendi evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid La Liga'da 49 puanla 1. sırada yer alırken Atletico Madrid 48 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Atletico Madrid La Liga 23. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Atletico Madrid: Oblak, Aspilicueta, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Alvarez

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Barnebeu'da Real Madrid Atletico Madrid maçı 8 Şubat Cumartesi (yarın) saat 23.00'da oynanacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı S Sport ve EXXEN kanalından naklen yayınlanacak. Maçta İspanyol hakem C. Soto düdük çalacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

En son Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans Arda Güler'in Real Madrid Atletico Madrid maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Atletico Madrid maçı S Sport ve EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.