Real Madrid Başkanı Perez'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın genç yıldızı Arda Güler'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Perez, Arda'nın ara transfer döneminde takımda kalacağını söyledi.

"HİÇBİR ŞÜPHE YOK"

NTV'nin İspanya basınında çıkan haberlerden aktardığına göre Perez, Arda için "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in bir süredir takımdan ayrılabileceği ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceği iddia ediliyordu.