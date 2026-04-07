Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final aşamasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi Real Madrid ile Bayern Münih, çeyrek final heyecanında karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final maçı, 7 Nisan tarihinde oynanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma saat 22:00’de başlayacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesine Santiago Bernabeu ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Real Madrid - Bayern Münih maçında düdük Michael Oliver çalacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.