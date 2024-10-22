Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor. Real Madrid Santiago Bernabeu'da Nuri Şahin'li Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maça dair ise Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda aramaları hız kazandı. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Real Madrid - Borussia Dortmund maçıyla sürüyor. Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid Santiago Bernabeu'da Nuri Şahin'li Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:
Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.
REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid Borussia Dortmund maçı bugün saat 22:00'de oynanacak.
REAL MADRİD DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Ulusal takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler'in Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor.
REAL MADRİD DORTMUND MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE
Real Madrid Dortmund maçı Tabii platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Tabii platformu üyelik ücreti ayda 99 TL olarak açıklandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI
- 19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)
- 19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
- 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)
- 22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
- 22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
- 22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)
- 22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
- 22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)
- 22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)