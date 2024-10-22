Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor. Real Madrid Santiago Bernabeu'da Nuri Şahin'li Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maça dair ise Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda aramaları hız kazandı. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

A- A A+