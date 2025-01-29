Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Real Madrid - Brest maçıyla sürüyor. Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Brest Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Brest: Bizot, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage, Magnetti, Camara, Del Castillo, Faivre, Sima, Ajorque

REAL MADRİD BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Brest maçı bugün saat 23.00'da oynanacak.

REAL MADRİD BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Brest Şampiyonlar Ligi maçı TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Salzburg'u konuk ettiği maçta, oyuna 64. dakikada dahil olan ulusal takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler'in Real Madrid Brest maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor.

REAL MADRİD DORTMUND MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Dortmund maçı Tabii platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Tabii Premium platformu üyelik ücreti ayda 99 TL olarak açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI