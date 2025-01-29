Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?
Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor. Real Madrid deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Maça dair ise Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda aramaları hız kazandı. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Real Madrid - Brest maçıyla sürüyor. Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
REAL MADRİD - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid Brest Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:
Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.
Brest: Bizot, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage, Magnetti, Camara, Del Castillo, Faivre, Sima, Ajorque
REAL MADRİD BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid Brest maçı bugün saat 23.00'da oynanacak.
REAL MADRİD BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Brest Şampiyonlar Ligi maçı TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Salzburg'u konuk ettiği maçta, oyuna 64. dakikada dahil olan ulusal takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler'in Real Madrid Brest maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor.
REAL MADRİD DORTMUND MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE
Real Madrid Dortmund maçı Tabii platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Tabii Premium platformu üyelik ücreti ayda 99 TL olarak açıklandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI
- 23:00 Juventus - Benfica (TRT Tabii Spor)
- 23:00 Juventus - Benfica (TRT Tabii Spor)
- 23:00 Stuttgart - PSG (TRT Tabii Spor 1)
- 23:00 Aston Villa - Celtic
- 23:00 Young Boys - Kızılyıldız
- 23:00 PSV Eindhoven - Liverpool (TRT Tabii Spor 3)
- 23:00 Girona - Arsenal
- 23:00 Inter - Monaco (TRT Tabii Spor 5)
- 23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava
- 23:00 Barcelona - Atalanta (TRT Tabii Spor 2)
- 23:00 Sturm Graz - RB Leipzig
- 23:00 Salzburg - Atletico Madrid
- 23:00 Brest - Real Madrid (TRT Tabii Spor 4)