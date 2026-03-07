Real Madrid'de Arda Güler tartışması büyüyor

La Liga’nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, mücadelede bir asist yaparak takımının galibiyetinde rol oynadı. 65 dakika sahada kalan Arda, oyundan alınan ilk isim oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Değişiklik sırasında kenarda numarasının yandığını gören genç futbolcu kısa süreli şaşkınlık yaşadı. “Ben mi?” diyerek tepki gösteren Arda Güler’in bu anları dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, milli futbolcunun oyundan alınmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ARBELOA: "EN ÇOK BEN OYNATTIM"

Arbeloa, Arda’ya güvendiğini belirterek, “Başka hangi teknik direktörlerin Arda’ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios’u oyuna aldım çünkü Güler’in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık.” ifadelerini kullandı.