Real Madrid'de bir efsane daha kulübe veda ediyor

Real Madrid'de kulüp tarihine adını yazdıran Dani Carvajal, sezon sonu takımdan ayrılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada takımın kaptanı Dani Carvajal'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve kulübe veda edeceği duyuruldu.

Carvajal için paylaşılan veda mesajında mesajında Carvajal'in başarılarına yer verilirken kendisine teşekkür edildi.

34 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de eşsiz başarılara imza attı.

13 SEZONDA 26 KUPA

Altyapıda yetiştikten sonra bir sezon Bayer Leverkusen'e kiralanan Carvajal, 2013 yazında Real Madrid'e döndükten sonra 13 sezon boyunca efsanesi olacağı kulüpte forma giydi.

Carvajal bu süreçte Real Madrid ile 6 Şampiyonlar Ligi, 4 LaLiga, 5 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 26 kupa kazandı.

2024 yazında İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluk yaşayan Carvajal, Real Madrid'in aynı yıl gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda da kritik rol üstlenmiş ve Borussia Dortmund ile oynanan final maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Özellikle son 2 sezonda sakatlıklarla boğuşan Carvajal, geride bıraktığımız sezon yerini Liverpool'dan bedelsiz gelen Trent Alexander-Arnold'a kaptırmıştı.

PEŞ PEŞE AYRILAN YILDIZLARIN SONUNCUSU

Carvajal, aynı zamanda Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni domine eden kadrosundan peş peşe ayrılan yıldızların sonuncusu oldu. Real Madrid'de 2021 yazında Sergio Ramos, ve Varane, 2022 yazında Casemiro ve Marcelo, 2023 yazında Karim Benzema, 2024 yazında Toni Kroos ve geçen sene Luka Modric kulübe veda etti.