Real Madrid'de bir sakatlık daha

Bu sezon bir türlü istediği performansa ve galibiyet serisine ulaşamayan Real Madrid'de sakatlık sorunu da her geçen gün büyüyor.

Sakatlık listesine son olarak yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga da eklendi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Real Madrid'in 2-0 kaybettiği Liverpool maçında sakatlanarak oyundan alınan Camavinga'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Madrid ekibinde geçen hafta Vinicius da sakatlanmıştı.

Real Madrid'de yaklaşık 1 yıldır foma giyemeyen David Alaba ve çapraz bağ sakatlıkları nedenilye sezonu kapatan Eder Militao ve Dani Carvajal'in yanı sıra Aurélien Tchouaméni ve Rodrygo da sakat.

Sakat oyuncu sayısı 7'ye çıkarken Real Madrid önümüzdeki 5 maçın dördünü deplasmanda oynayacak. Madrid ekibi yarın kendi sahasında Getafe ile oynadıktan sonra sırasıyla Athletic Bilbao, Girona, Atalanta ve Rayo Vallecona deplasmanlarına gidecek.