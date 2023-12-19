Real Madrid'de David Alaba da sezonu kapattı

Bu sezon büyük sakatlık sorunları yaşayan Real Madrid'e bir darbe de David Alaba'dan geldi. Villarreal maçında sakatlanan Avusturyalı yıldız sezonu kapattı.

Real Madrid sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. İspanyol devinde son olarak David Alaba da sezonu kapattı.

Takımının pazar günü Villarreal'i kendi sahasında 4-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan David Alaba'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. 31 yaşındaki Avusturyalı yıldız bu sezon forma giyemeyecek.

3. ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI

Alaba'nın sakatlığı, Real Madrid'de bu sezon yaşanan üçüncü çapraz bağ sakatlığı oldu. Yaz aylarında aynı sakatlığı yaşayan kaleci Thibaut Courtois ve Eder Militao da bu sezonu kaçırdılar.

KADRODA 2 STOPER KALDI

Alaba'nın da sakatlanmasıyla beraber Real Madrid'in elinde yalnızca iki stoper kaldı. Madrid ekibinin Rüdiger ve Nacho'nun yanına bir stoper daha eklemek için ocak ayında transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Böylece Real Madrid'in as kalecisi ve iki stoperi aynı sezon yaşadıkları çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış oldu. Ancak Real'in sakatlık yaşayan çok daha fazla oyuncusu var.

Madrid ekibinide bu sezon halihazırda sakatlığı bulunan Vinicius Jr., daha önceki sakatlığıyla birlikte 2 aydan uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Kasım ayında sakatlanan Aurélien Tchouaméni takıma yeni katılırken Carvajal ve Camavinga'nın sakatlıkları da sürüyor. Sezon başından beri 3 farklı sakatlık geçiren Arda Güler de henüz Real Madrid formasıyla maça çıkamadı.

Carvajal, Camavinga, Vinicius ve Arda'nın ocak ayında takıma dönmesi bekleniyor.