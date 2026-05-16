Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemi başlıyor

Jose Mourinho ile Real Madrid arasındaki temasların olumlu ilerlediği iddia edildi.

İspanyol basınından Marca’nın haberine göre taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, süreçte son aşamaya gelindi.

Haberde, Madrid ekibinde artık yalnızca kulüp başkanı Florentino Perez’in vereceği nihai kararın beklendiği belirtildi.

MOURINHO DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

İddiaya göre Mourinho’nun, kariyerinde önemli başarılar yaşadığı Santiago Bernabeu’ya dönmeye hazır olduğu aktarıldı.

Kulüp yönetiminin ise resmi adımlar için seçim sürecinin tamamlanmasını bekleyebileceği ifade edildi.

BENFICA DETAYI

Öte yandan haberde, Mourinho’nun mevcut kulübü Benfica ile olan sözleşme süreci ve olası tazminat konusunun Real Madrid yönetimi tarafından büyük bir problem olarak değerlendirilmediği kaydedildi.

İspanyol devinin, teknik direktör konusundaki sürecin kısa süre içinde çözülebileceğine inandığı öne sürüldü.