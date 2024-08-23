Real Madrid'de Jude Bellingham sakatlandı

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, takımın dün yapılan antrenmanında sakatlandı.

Baldırına darbe alan süper yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bellingham'ın milli maç arasından sonra yeniden forma giymeye başlayabileceği aktarıldı.

Real Madrid, milli maç arasının ardından 15 Eylül'de Real Sociedad deplasmanına gidecek.

Miili maç arasına kadar ise Madrid ekibi, Valladolid, Las Palmas ve Real Betis ile karşılaşacak.

BELLINGHAM YERİNE ARDA BAŞLAYABİLİR

İspanya basını, Real Madrid'in pazar günü Valladolid ile oynayacağı maçta Bellingham yerine ilk 11'de Arda Güler'in oynayabileceğini yazdı. Basında çıkan haberlere göre Ancelotti Bellingham yerine ya Arda'yı ya da Modric'i ilk 11'de başlatacak.

Real Madrid'in bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk maç pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Son şampiyon, ilk hafta Mallorca deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerek sezona puan kaybıyla başlamıştı.