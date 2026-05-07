Real Madrid'de kriz: İki futbolcu kavga etti!
Real Madrid'de orta saha oyuncuları Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni'nin soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de kriz çıktı.
Marca'da yer alan habere göre, orta saha oyuncuları Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni soyunma odasında kavga etti.
Takım arkadaşlarının müdahale ettiği kavga sonucunda Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Öte yandan Marca'nın haberinde, kavganın ardından soyunma odasında acil bir toplantı yapıldığı belirtildi.
🚨 OTRA EXCLUSIVA MARCA 🚨— MARCA (@marca) May 7, 2026
‼️ Una nueva pelea entre Valverde y Tchouaméni obliga a un gabinete de crisis en el vestuario sin precedentes
💥 El uruguayo tuvo que ir al hospital
✍️ Una información de @jigochoa https://t.co/U2J8xQ5eMk