Real Madrid'de kriz: İki futbolcu kavga etti!

Real Madrid'de orta saha oyuncuları Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni'nin soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi.

  • 07.05.2026 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de kriz çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, orta saha oyuncuları Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni soyunma odasında kavga etti.

Takım arkadaşlarının müdahale ettiği kavga sonucunda Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Öte yandan Marca'nın haberinde, kavganın ardından soyunma odasında acil bir toplantı yapıldığı belirtildi.

