Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı kaos yarattı

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından yapılan testler sonucunda Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu doğrulanmıştır."

PARIS'E GİTMİŞTİ

İspanya basınına göre 27 yaşındaki santrfor, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris'e gitmişti.

Öte yandan İspanyol basını Kylian Mbappe'nin kendisine uygulanan tedaviden memnun olmadığı için Paris'e gittiğini yazmıştı.