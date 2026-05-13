Real Madrid'de nisan ayının eni iyi oyuncusu Arda Güler

Son dönemde kaosla gündeme gelen Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu Arda Güler oldu.

Spor
  • 13.05.2026 16:06
  • Giriş: 13.05.2026 16:06
  • Güncelleme: 13.05.2026 16:08
Kaynak: AA
Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü."

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.

