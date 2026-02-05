Real Madrid'de şans verilmeyen Endrick Lyon'da parladı

Real Madrid'e geçen sezonun başında transfer olan ancak kadroda yer aldığı 1,5 sezonda forma şansı bulmakta zorlanan Endrick, Lyon'da kendine geldi.

Devre arasında Lyon'a kiralanan 19 yaşındaki genç yıldız, Fransız ekibiyle şu ana kadar çıktığı 5 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

Brezilyalı yıldız, ligde çıktığı 3 maçta 3 gol 1 asist, kupada ise 2 maçta 2 gol buldu.

Endrick sadece attığı gollerle değil dribling yeteneği ve pas bağlantılarıyla da dikkat çekiyor.

REAL MADRİD'DE BU SEZON 1 LİG MAÇINDA OYNADI

Geçen sezonun başında Real Madrid'in 60 milyon euro'ya Palmeiras'tan transfer ettiği Endrick, geçen sezon genellikle maçların son bölümünde oyuna giriyordu. Bu sezon ise neredeyse hiç rotasyonda düşünülmedi ve ligde sadece 1 maçta 11 dakika forma şansı bulabildi.

Devre arasında Lyon'a kiralanan Endrick, Fransa kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.