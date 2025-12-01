Real Madrid'de Xabi Alonso baskı altında: Arda Güler üzerinden sert eleştiri

Real Madrid’de son haftalarda teknik direktör Xabi Alonso’nun tercihleri tartışma konusu olurken Girona beraberliği bu eleştirilerin dozunu artırdı. Barcelona’nın liderliği devraldığı karşılaşmada Arda Güler’in devre arasında oyundan alınması, tartışmaların merkezine yerleşti.

Karşılaşmayı 1-0 geride kapatan Madrid ekibinde Alonso’nun Arda'yı kenara alması, sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. NTV Spor’un derlediği tepkilere göre bazı taraftarlar, İspanyol teknik adamın genç oyuncuyu skorun sorumlusu gibi gösterdiğini savunarak bu kararı eleştirdi.

Öte yandan Arda Güler’in son 11 maçta gol katkısı verememesine dikkat çekerek genç oyuncunun formunu sorgulayan taraftarlar da oldu. Arda, bu süreçte takıma 4 asistlik katkı sağlamıştı.

İspanyol basınından Diario, eleştirilerin aksine Alonso’nun değişiklik kararını teknik gerekçelerle aldığını belirten bir değerlendirme yayımladı.

Haberde, “Genç orta saha, pozisyonunda beklenen verimliliğe ulaşamadı. Orta girişimleri sonuçsuz kaldı ve pas bağlantılarında zorluk yaşadı. Real Madrid'in merkez alanda daha fazla dinamizme ihtiyaç duyduğu açıktı. Alonso, bunu görerek devrede Arda'nın yerine Camavinga’yı oyuna dahil etti” ifadelerine yer verildi.