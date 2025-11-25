Real Madrid'de Xabi Alonso krizi

Real Madrid, La Liga’da hâlâ zirve yarışının içinde olsa da, Xabi Alonso’nun göreve gelişinden sadece birkaç ay sonra gündem artık puan durumu değil, soyunma odasındaki huzursuzluk. İspanya basınında son 48 saatte çıkan haberler, teknik adam ile özellikle bazı yıldız oyuncular başta Vinicius Junior olmak üzere arasındaki gerilimin bir krize dönüştüğünü yazıyor.

Kıvılcım, hafta sonu Elche deplasmanındaki 2-2’lik beraberlikte Vinicius’un maça yedek başlamasıyla çaktı. El Tiempo ve Katalan basınına göre, maç sonrası soyunma odasında Brezilyalı yıldızın Xabi Alonso’ya bu kararı nedeniyle sert şekilde çıkıştığı, tansiyonun yükseldiği aktarılıyor.

KRİZ BÜYÜYOR

La Vanguardia ile The Athletic ise, olayın sportif boyutu aşarak doğrudan kulübün geleceğini etkileyen bir krize dönüştüğünü iddia ediyor. Buna göre Vinicius, sözleşmesi 2027’de bitmesine rağmen Alonso ile ilişkisi düzelmediği sürece Real Madrid’le yeni kontrat imzalamaya niyeti olmadığını kulübe bildirdi. Aynı haberlere göre oyuncu, kulübün maaş skalasını zorlayan süper yıldız seviyesi ücret talep ediyor ve bu da pazarlıkları kilitlemiş durumda.

Sahadaki tablo da tansiyonu düşürmüyor. Real Madrid, son üç resmi maçında iki beraberlik ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Elche karşısındaki kötü oyun ise kırılma anı olarak işaret ediliyor.

El Confidencial ve Cadena SER, Alonso’nun Bayer Leverkusen’de başarıyı getiren yüksek tempolu, yapılandırılmış oyun planını Madrid’de bire bir uygulamak isterken elindeki kadronun profiliyle çeliştiğini yazıyor. Kulüp içi kaynakların eğer Olimpiakos deplasmanında da kaybedilirse Alonso’nun devamının zorlaşacağı görüşünü dillendirdiği öne sürülüyor.

Öte yandan soyunma odasında teknik adama sahip çıkan sesler de var. Genç stoper Dean Huijsen, Planeta Real Madrid’e verdiği röportajda, Alonso’ya karşı bir “çalışma” olduğu iddialarını reddedip, “Bildiğim kadarıyla hocaya karşı bir durum yok” diyerek soyunma odasını yumuşatmaya çalıştı. Aynı röportajda Vinícius’u da açık biçimde savunarak Brezilyalının fazla eleştirildiğini söyledi.

Xabi Alonso, yaz aylarında Real Madrid’le 2028’e kadar sürecek üç yıllık bir sözleşme imzalarken kulüp, onu Ancelotti sonrası uzun vadeli projenin yüzü olarak sunmuştu.

Kulüp cephesinden resmi tek ses, Elche maçı sonrası konuşan Alonso’nun, “Takım asla pes etmedi, yıl bitene kadar çok maç var, bir sonrakine odaklanmalıyız” sözleri oldu. önetim ise şimdilik kamuoyu önünde teknik direktöre açık bir güvenoyu vermekten kaçınıyor buna karşın İspanyol basınında, başkanlık katının radikal bir karar için bir süre daha bekleyeceği görüşünde.