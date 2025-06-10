Real Madrid'den 17 yaşındaki futbolcuya 45 milyon euro

Real Madrid, River Plate'te forma giyen 17 yaşındaki Arjantinli Franco Mastantuono'yu 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Mastantuono'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda River Plate formasıyla mücadele ettikten sonra ağustos ayında Real Madrid'de katılması bekleniyor.

Madrid ekibi, ağustos ayında 18 yaşına girecek Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzalaycak.

Hem Arjantin hem de İtalyan vatandaşlığı bulunan Mastantuono'nun ismi uzun süre PSG ile de anılmış ancak oyuncunun, yakın çevresine hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğunu söylediği ve bu nedenle Madrid'i tercih ettiği kaydedilmişti.

KARİYERİ

Mastantuono, 2019’da River Plate altyapısına katıldı, 2023’te ilk profesyonel kontratını imzaladı. 2024'te ise serbest kalma bedeli olarak 45 milyon euro belirlendi.

1 Ocak 2024’te Arjantin kulübüyle ilk resmî maçına çıkan Mastantuono, River tarihinin üçüncü en genç ilk 11 oyuncusu oldu.

Aynı ayda kaydettiği golle 16 yaşında gol atarak Javier Saviola’nın rekorunu egale etti.

Mastantuono, süre aldığı toplam 61 resmî maçta 10 gol 7 asist kaydetti. 2025 Copa Libertadores ve Liga Profesional gibi turnuvalarda da forma giyen Mastantuono, özellikle Boca Juniors’a attığı serbest vuruş golüyle dikkat çekmişti.

17 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in Şili'yi deplasmanda 1-0 yendiği maçta sonradan oyuna girerek A Milli Takım formasını da ilk kez giydi.