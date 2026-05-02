Real Madrid'den Arda Güler'e ödül

Sezon içinde artan performansıyla dikkat çeken Arda Güler, İspanya’da bireysel bir ödül daha kazandı. Genç oyuncu, Real Madrid’de nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Özellikle Bayern Münih karşısında attığı gollerle öne çıkan milli futbolcu, taraftar oylamasında takımın önemli isimlerini geride bıraktı.

2 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS

Arda Güler, söz konusu oylamada Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham gibi oyuncuların önünde yer aldı.

Nisan ayı boyunca Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyen genç oyuncu, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sezon genelinde ise Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistle oynadı.

Milli futbolcu, toplamda 20 gole doğrudan katkı vererek takımının hücum performansına önemli katkı sundu.