Real Madrid'den yeni transfer

Real Madrid, Benfica'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Alvaro Carreras'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Carreras ile Real Madrid'in adı uzun süredir birlikte anılırken İspanyol devi, Carreras'ın 50 milyon euro'luk satın alma bedelini ödemeyi kabul etti.

İspanyol sol bek, bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmî sözleşmeyi imzalamak üzere Madrid'e gidecek.

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Carreras 18 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini İngiliz devi Manchester United ile imzalamıştı.

Son iki sezonu Benfica'da geçiren Carreras, geçtiğimiz yıl çıktığı 45 resmî maçta 4 gol 5 asist kaydetti.

Real Madrid, Carreras ile 4'üncü transferini yaptı.

Real Madrid, yaz transfer döneminde daha önce Huijsen, Alexander-Arnold ve Mastantuono'yu kadrosuna katmıştı.