Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe'nin imza töreni ne zaman yapılacak?
Real Madrid, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
EURO 2024'te Fransa'nın İspanya'ya elenmesi sonrası Real Madrid, Kylian Mbappe'ye kavuşuyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.
9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Açıklamanın devamında Fransız yıldızın kendisini Real Madrid'e 5 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza attıktan Santiago Bernabéu'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı ifade edildi.
Comunicado Oficial: presentación de Kylian Mbappé.#RealMadrid | #WelcomeMbappé— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2024
Mbappe, Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.