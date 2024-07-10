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Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe'nin imza töreni ne zaman yapılacak?

Real Madrid, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Spor
  • 10.07.2024 17:39
  • Giriş: 10.07.2024 17:39
  • Güncelleme: 10.07.2024 17:43
Kaynak: Spor Servisi
Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe'nin imza töreni ne zaman yapılacak?
Fotoğraf: AA

EURO 2024'te Fransa'nın İspanya'ya elenmesi sonrası Real Madrid, Kylian Mbappe'ye kavuşuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Açıklamanın devamında Fransız yıldızın kendisini Real Madrid'e 5 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza attıktan Santiago Bernabéu'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı ifade edildi.

Mbappe, Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.

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