Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Xabi Alonso yönetiminde yükselen performans sergileyen Arda Güler’in, Espanyol karşısında da ilk 11’de başlaması beklenirken Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu gündemde. İşte detaylar!
La Liga’da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Real Madrid, sahasında Espanyol’u ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde sezona iyi başlayan Eflatun Beyazlılar, Santiago Bernabeu’da taraftarı önünde 3 puan arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler ise son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
REAL MADRİD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- Tarih: 20 Eylül Cumartesi
- Saat: 17.15 (TSİ)
- Stad: Santiago Bernabeu
- Yayın: S Sport, S Sport Plus
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
La Liga’da geride kalan 4 maçta ilk 11’de başlayan ve 2 gol – 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun Espanyol karşısında da ilk 11’de sahaya sürmesi beklenen isimler arasında. Genç yıldızın yükselen grafiği taraftarı heyecanlandırıyor.
MUHTEMEL 11’LER
- Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe
- Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez