Real Madrid evinde Leganes'i 3-2 yendi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-2 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Real Madrid ilk yarıyı 2-1 geride tamamlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.

Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Leganes'e karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan milli futbolcu Arda Güler, 52 gün sonra yine Leganes'e karşı, bu kez lig maçında ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında topla bulaşacağı bir pozisyonda Leganesli futbolcu Oscar Rodriguez'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arda Güler, hakem Gonzalez Fuertes'in kararıyla takımına penaltı kazandırdı.

Topun başına geçen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

- Arda'nın kazandırdığı penaltı polemiğe neden oldu

Arda'nın düştüğü pozisyonda verilen penaltı kararı polemiklere neden olurken, Leganes kulübü sosyal medya hesabından "Ne?" diye yazarak hakeme tepki gösterdi.

İspanya'nın spor gazetelerinden Marca da eski futbol hakemi Perez Burrull'un değerlendirmesine dayanarak, pozisyonun penaltı olmadığını internet sitesinde yazdı.

- Leganes ilk yarıyı önde bitirdi

Leganes, 33. dakikada Diego Garcia ve 41. dakikada Dani Raba'nın golleriyle Santiago Bernabeu Stadı'ndaki 70 binden fazla Madridli taraftara şok yaşatarak ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

- Real Madrid ikinci yarıdaki golleriyle üç puanı aldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ile skora eşitliği getirdi.

Eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, 62. dakikada Arda Güler ile Brahim Diaz'ı oyundan alarak yerlerine Rodrygo ve Vinicius'u sahaya sürdü.

Maçın 76. dakikasında ceza sahası dışında kazanılan bir serbest vuruşta topu ağlara gönderen Mbappe, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

- Mbappe golleriyle Ronaldo ve Van Nistelrooy'u yakaladı

Fransız futbolcu Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy gibi Real Madrid'de ilk sezonunda toplamda 33 gol attı.

Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu, 1992-1993 sezonunda 37 golle Ivan Zamorano olarak biliniyor.

Derbi maçında aldığı galibiyetle puanını 63'e çıkaran ve şampiyonluk yarışına devam eden Real Madrid, bir maç eksiği olan, aynı puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona, 30 Mart'ta Katalan derbisinde sahasında Girona'yu konuk edecek.

Ligde 3. sırada olan Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak, 57 puanla şampiyonluk yarışında yara aldı.

- Arda Güler lig maçlarında bu sezon 7. kez ilk 11'de oynadı

Diğer yandan bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Arda Güler'in ligde 1 golü bulunuyor.