Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta Valencia Basket karşısında aldığı yenilginin ardından bu kez Real Madrid deplasmanında hata yapmak istemiyor. Karşılaşma basketbolseverlere büyük bir mücadele vaat ediyor. Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İki takım da geride kalan yedi maç sonunda üçer galibiyet ve dörder mağlubiyet elde etti. EuroLeague’deki sıralamada Real Madrid 11. sırada yer alırken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko 12. basamakta bulunuyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe şifresiz mi?

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak. Mücadele İspanya’nın Madrid kentindeki Movistar Arena’da oynanacak.

Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague’in sekizinci haftası kapsamında oynanacak Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport Plus dijital platformu üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA EKSİKLER

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Arturs Zagars ve Brandon Boston Jr. Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Takımda diğer oyuncular ise mücadeleye hazır durumda.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi?

Hayır. Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak olup, şifresiz yayınlanmayacaktır.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?

Mücadele İspanya’nın Madrid kentinde yer alan Movistar Arena’da oynanacak.

Fenerbahçe Beko hangi sırada yer alıyor?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de yedinci hafta itibarıyla 12. sırada yer alıyor.