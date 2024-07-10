Real Madrid formaları tanıttı, Arda'nın numarası değişti
Real Madrid, yeni sezon öncesi numara değişikliğine giden futbolcuların formalarını tanıttı. Arda Güler yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek. 8 numara Valverde'nin olurken 9 numarayı ise Mbappe aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid, takımda bazı futbolcuların forma numarasının değiştiğini duyurdu.
Kulüp tarafından paylaşılan görsellere göree milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek. Arda geçen sezon 24 numaralı formayı giyiyordu.
Takımın yeni transfer Kylian Mbappe ise, Karim Benzema'dan boşalan ve geçen sezon kimsenin almadığı 9 numaralı formayı giyecek.
Toni Kroos'un futbolu bırakmasıyla boşa çıkan 8 numaralı forma ise Uruguaylı yıldız Fede Valverde'nin oldu.
Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:
Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9