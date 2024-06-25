Real Madrid'in forveti Katar yolcusu

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren Joselu, Katar ekiplerinden Al Gharafa ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren İspanyol santrfor Joselu, Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşmaya vardı.

Joselu'nun 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

🚨🇶🇦 The agreement between Joselu and Al Gharafa is done, confirmed as revealed on Monday. Real Madrid are informed.



Two year deal until June 2026 with an option for further season.



Formal process to review all documents and get it signed but deal in place.



Here we go ✨🇪🇸 pic.twitter.com/ebcttBLJbQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024

Real Madrid altyapısında yetiştikten sonra 9 farklı kulüpte forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz yılın başında Real Madrid'e transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 3 kupa kazanan Joselu, Real Madrid formasıyla çıktığı 47 maçta 16 gol 3 asist kaydetti.

Joselu, takımının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile kendi sahasında oynadığı maçın 87. ve 90. dakikalarında gol atarak maçı 0-1'den 2-1'e getirmiş ve Real Madrid'i finale taşımıştı.

Joselu, İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alıyor.