Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Real Madrid'in forveti Katar yolcusu

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren Joselu, Katar ekiplerinden Al Gharafa ile anlaştı.

Spor
  • 25.06.2024 16:16
  • Giriş: 25.06.2024 16:16
  • Güncelleme: 25.06.2024 16:24
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in forveti Katar yolcusu
Fotoğraf: DepoPhotos

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren İspanyol santrfor Joselu, Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşmaya vardı. 

Joselu'nun 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Real Madrid altyapısında yetiştikten sonra 9 farklı kulüpte forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz yılın başında Real Madrid'e transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 3 kupa kazanan Joselu, Real Madrid formasıyla çıktığı 47 maçta 16 gol 3 asist kaydetti.

Joselu, takımının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile kendi sahasında oynadığı maçın 87. ve 90. dakikalarında gol atarak maçı 0-1'den 2-1'e getirmiş ve Real Madrid'i finale taşımıştı.

Joselu, İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alıyor. 

BirGün'e Abone Ol