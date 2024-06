Real Madrid'in forveti Katar yolcusu

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren İspanyol santrfor Joselu, Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşmaya vardı.

Joselu'nun 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

🚨🇶🇦 The agreement between Joselu and Al Gharafa is done, confirmed as revealed on Monday. Real Madrid are informed.



Two year deal until June 2026 with an option for further season.



Formal process to review all documents and get it signed but deal in place.



Here we go ✨🇪🇸 pic.twitter.com/ebcttBLJbQ