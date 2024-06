Real Madrid'in kaptanı ve 17 yıllık futbolcusu, Suudi Arabistan yolcusu

Nacho Fernandez'in Real Madrid kariyeri sona erdi. 2007'de altyapısına girdikten ve 2012'e A takıma yükseldiğinden beri başka hiçbir takımda oynamayan Nacho Fernandez, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Qadsiah ile anlaştı.

34 yaşındaki Nacho'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi sona ermişti. Nacho'nun geleceği bir süre belirsizliğini korurken taraflar arasında anlaşma sağlanmadı ve Nacho takımdan ayrıldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere olan Nacho, yıllık 5 milyon euro kazanacak.

🚨🇸🇦 Nacho will sign for Saudi side Al Qadsiah after medical done, as reported yesterday.



Contract until June 2026, Real Madrid also informed.



Nacho will say goodbye to Real Madrid after 23 years.



