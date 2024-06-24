Real Madrid'in kaptanı ve 17 yıllık futbolcusu, Suudi Arabistan yolcusu

Kariyerinde sadece Real Madrid'de oynayan ve takım kaptanı olan Nacho Fernandez, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Qadsiah ile anlaştı.

Nacho Fernandez'in Real Madrid kariyeri sona erdi. 2007'de altyapısına girdikten ve 2012'e A takıma yükseldiğinden beri başka hiçbir takımda oynamayan Nacho Fernandez, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Qadsiah ile anlaştı.

34 yaşındaki Nacho'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi sona ermişti. Nacho'nun geleceği bir süre belirsizliğini korurken taraflar arasında anlaşma sağlanmadı ve Nacho takımdan ayrıldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere olan Nacho, yıllık 5 milyon euro kazanacak.

🚨🇸🇦 Nacho will sign for Saudi side Al Qadsiah after medical done, as reported yesterday.



Contract until June 2026, Real Madrid also informed.



Nacho will say goodbye to Real Madrid after 23 years.



Here we go, confirmed ✨ pic.twitter.com/83ptSGlTm7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024

Böylece Nacho Fernandez'in de tıpkı Toni Kroos gibi Real Madrid formasıyla çıktığı son maç, kariyerindeki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı Borussia Dortmund maçı oldu.

Real Madrid kadrosunda uzun yıllar yedek stoper olarak bulunan ve zaman zaman sağ bekte forma giyen Nacho, son yıllarda savunma oyuncularının sakatlanmasıyla daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı.

Nacho, geride bıraktığımız sezonda Real Madrid formasıyla 45 resmî maça çıktı.

12 sene boyunca A takımda yer alan Nacho, Real Madrid ile 26 kupa kazandı.

Nacho, İspanya Milli Takımının EURO 2024 kadrosunda da yer alıyor.