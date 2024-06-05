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Real Madrid'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in önümüzdeki sezon giyeceği formalar tanıtıldı.

Spor
  • 05.06.2024 13:09
  • Giriş: 05.06.2024 13:09
  • Güncelleme: 05.06.2024 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Real Madrid'in 2024-25 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda "Efsanelerin doğduğu yer. Yeni Real Madrid formaları ilk kez burada" denildi.

Tanıtım görselinde Madrid ekibinin futbolcularından Federico Valverde, Ferland Mendy, Vinicius Jr. ve Eder Militao yer aldı. 

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