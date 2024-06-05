Real Madrid'in yeni sezon formaları tanıtıldı
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in önümüzdeki sezon giyeceği formalar tanıtıldı.
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Real Madrid'in 2024-25 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda "Efsanelerin doğduğu yer. Yeni Real Madrid formaları ilk kez burada" denildi.
👑 Donde nacen las leyendas. 👑— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024
⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.
👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf
Tanıtım görselinde Madrid ekibinin futbolcularından Federico Valverde, Ferland Mendy, Vinicius Jr. ve Eder Militao yer aldı.