Real Madrid'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in önümüzdeki sezon giyeceği formalar tanıtıldı.

Real Madrid'in 2024-25 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda "Efsanelerin doğduğu yer. Yeni Real Madrid formaları ilk kez burada" denildi.

👑 Donde nacen las leyendas. 👑

⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

Tanıtım görselinde Madrid ekibinin futbolcularından Federico Valverde, Ferland Mendy, Vinicius Jr. ve Eder Militao yer aldı.