Real Madrid'in yıldızı sahalardan 3 ay uzak kalacak

Yeni sezona sakatlıklarla başlayan Real Madrid'e bir darbe de Brahim Diaz'dan geldi.

Cumartesi günü takımının Real Sociedad'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brahim Diaz, geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk yarıda yerine Rodrygo'ya bırakmıştı.

Madrid ekibi, 25 yaşındaki Faslı yıldız oyuncunun sağ bacağından bir sakatlık yaşadığını açıkladı.

Brahim'in sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon 11 gol 8 asistlik performans sergileyen Diaz, bu sezona da 1 gol 1 asist ile başlamıştı.

Real Madrid'de sakatlıktan dönen Aurélien Tchouaméni ve Jude Bellingham takımın bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı maçın kadrosuna alınırken Eduardo Camavinga ve David Alaba'nın sakatlıkları sürüyor.