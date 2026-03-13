Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı
Dizinden sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz hafta sakatlık geçirmişti.
Rodrygo'nun, sağ diz ön çapraz bağlarının ve menisküsünün yırtıldığı ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla aldığı süreler azalan Rodrygo, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı yapabildi.