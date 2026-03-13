Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı

Dizinden sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Spor
  • 13.03.2026 17:30
  • Giriş: 13.03.2026 17:30
  • Güncelleme: 13.03.2026 17:38
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo Goes, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz hafta sakatlık geçirmişti.

Rodrygo'nun, sağ diz ön çapraz bağlarının ve menisküsünün yırtıldığı ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla aldığı süreler azalan Rodrygo, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı yapabildi.

