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Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda kazandı: Finalin adı El Clasico

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Spor
  • 10.01.2025 00:20
  • Giriş: 10.01.2025 00:20
  • Güncelleme: 10.01.2025 00:24
Kaynak: AA
Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda kazandı: Finalin adı El Clasico
AA

İspanya Süper Kupası'nda yarı finalde Real Madrid ile Mallorca karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Arda Güler'in takımı Real Madrid finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

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