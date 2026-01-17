Real Madrid - Levante Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?

La Liga’da 20. hafta heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Real Madrid, sahasında Levante’yi ağırlayacak. Lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunan Madrid ekibi, yeni teknik direktörü Arbeloa yönetiminde ligdeki ilk sınavına çıkacak. Karşılaşma öncesinde ise Real Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ve Arda Güler oynayacak mı? soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

REAL MADRİD - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın 20. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Levante mücadelesi, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.

REAL MADRİD - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid - Levante karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD’DE YENİ DÖNEM: ARBELOA İLK LİG MAÇINA ÇIKIYOR

Real Madrid, yeni teknik direktörü Arbeloa yönetiminde La Liga’daki ilk maçına çıkacak. Arbeloa, takımın başında ilk resmi sınavını İspanya Kral Kupası’nda vermiş ancak Real Madrid, 2. Lig ekibi Albacete’ye 3-2 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşma, Arbeloa’nın ligde nasıl bir oyun planı ve kadro tercihi yapacağı açısından da büyük önem taşıyor.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? İLK 11’DE Mİ?

Milli futbolcumuz Arda Güler’in durumu da karşılaşma öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İspanya Kral Kupası maçında Arbeloa yönetiminde ilk kez 11’de sahaya çıkan Arda Güler, Albacete karşısında alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında olmuştu.

Bu nedenle Arda Güler’in, Levante karşılaşmasına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

REAL MADRİD - LEVANTE MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Levante

Ryan; Fuente, Moreno, Pampin, Toljan; Arriaga, Martinez, Tunde; Alvarez Rivera, Losada Aragunde, Romero

Real Madrid - Levante mücadelesi, hem Arbeloa döneminin ligdeki ilk adımı olması hem de Arda Güler’in durumu açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşma, La Liga’daki sıralamayı da doğrudan etkileyecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.