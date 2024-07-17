Real Madrid, Luka Modric’in sözleşmesini uzattı

38 yaşındaki süper yıldız Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Real Madrid, 38 yaşındaki futbolcusu Luka Modric’in sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Hırvat dünya yıldızı Luka Modric, önümüzdeki sezon da Real Madrid forması giyecek. Bu sezon Real Madrid'in kaptanı olarak sahaya çıkacak Modric'in sezon sonu futbolu bırakabileceği belirtiliyor.

2012 yılında beri Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, gösterdiği başarılı performans ve kazandığı kupalarla kulübün ve dünya futbolunun efsaneleri arasına girdi.

Modric, Real Madrid ile 6’sı Şampiyonlar Ligi, 5’i FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5’i İspanya Süper Kupası, 4’ü UEFA Süper Kupa, 4’ü La Liga ve 2’si de Copa del Rey olmak üzere toplam 26 kupa kazandı ve Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan beş futbolcudan biri oldu.

Real Madrid ile 534 maça çıkan Modric, 39 gol kaydetti.