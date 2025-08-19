Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga’da yeni sezonun ilk haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid, sahasında Osasuna’yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadelede gözler, milli futbolcumuz Arda Güler’in performansında olacak. Yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen eflatun-beyazlılar, taraftarının önünde 3 puanı hedefliyor. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

REAL MADRİD-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga’nın ilk hafta kapanış mücadelesi olan Real Madrid-Osasuna karşılaşması 19 Ağustos Salı günü oynanacak. TSİ 22.00’de başlayacak olan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini toplamış durumda. Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle daha fazla forma şansı bulmaya başlayan genç yıldızın, Osasuna karşısında ilk 11’de maça başlaması bekleniyor. Taraftarlar, Arda’nın sahada olup olmayacağını merakla takip ediyor.