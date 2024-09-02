Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Real Madrid, Real Betis'i Mbappe'nin golleriyle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 02.09.2024 00:45
  • Giriş: 02.09.2024 00:45
  • Güncelleme: 02.09.2024 00:48
Kaynak: AA
Real Madrid, Real Betis'i Mbappe'nin golleriyle geçti
Fotoğraf: AA

Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

BirGün'e Abone Ol