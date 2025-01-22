Real Madrid-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid ile Salzburg Şampiyonlar Ligi 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Salzburg maçı hakkında futbolseverler Real Madrid-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Real Madrid 9 puanla 22. sırada yer alırken Salzburg 3 puanla 33. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gerçekleşen Real Madrid-Salzburg maçı 22 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23:00'da başlayacak. Maçın hakemi ise İsveçli hakem Glenn Nyberg olacak.

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Salzburg maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Real Madrid-Salzburg maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Salzburg: Blaswich; Morgalla, Baidoo, Piatkowski, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Nene; Gloukh, Ratkov.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen Arda Güler Salzburg maçında yedek olarak başlaması sonrasında oyuna dahil olması öngörülüyor.