Real Madrid şampiyonluğunu ilan edebilir: Arda Güler ilk 11'de

La Liga'da Real Madrid, Cadiz'i konuk ediyor. Real Madrid maçtan 3 puanla ayrılırsa ve Barcelona akşam Girona deplasmanında kazanamazsa Madrid ekibi şampiyonluğunu ilan edecek. Maça Arda Güler de ilk 11'de başlıyor.

La Liga'da bitime 5 hafta kala Real Madrid şampiyonluğunu ilan edebilir. Madrid ekibi TSİ 17.15'te kendi sahasında Cadiz'i konuk edecek.

Maça Arda Güler de ilk 11'de başlıyor. Geçen hafta Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arda Güler ilk kez bir lig maçında sahaya ilk 11'de çıkmış ve takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Real Madrid Sociedad'ı Arda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

BERNABEU'DA İLK KEZ 11'DE

Arda Güler böylece ilk kez Santiago Bernabéu'da bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Öte yandan ağustos ayında sakatlanan yıldız kaleci Thibaut Courtois da 8 ay sonra bu maçla beraber sahalara dönüyor.

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran Garcia, Camavinga, Modric, Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz, Joselu.

Real Madrid, Cadiz'i mağlup etmeyi başarırsa ve Barcelona bugün 19.30'da üçüncü sırada bulunan Girona'ya puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek.

Real Madrid şu ana kadar ligde çıktığı 33 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 84 puan topladı.