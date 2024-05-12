Real Madrid, şampiyonluk turu attı
Kaynak: İHA
İspanya La Liga’da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı.
İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı.
Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.
Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.
Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi.