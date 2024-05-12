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Real Madrid, şampiyonluk turu attı

Ajans Haberleri
  • 12.05.2024 14:21
  • Giriş: 12.05.2024 14:21
  • Güncelleme: 12.05.2024 14:21
Kaynak: İHA
Real Madrid, şampiyonluk turu attı

İspanya La Liga’da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı.

İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.

Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi. 

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