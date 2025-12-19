Real Madrid – Sevilla Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?
Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler bu kritik maçta forma giyecek mi? Maça dair merak edilen soruların tüm yanıtları haberimizde.
LaLiga 2025/26 sezonunun 17. haftası, futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Real Madrid – Sevilla karşılaşması sadece puan tablosunun zirvesi için değil, Arda Güler’in sahada olup olmayacağı açısından da yoğun ilgi görüyor. Real Madrid’in yıldızları sakatlıklarla boğuşurken Sevilla cephesi de önemli eksiklere sahip. Peki dev maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler’in son durumu ne? İşte tüm detaylar…
REAL MADRİD – SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?
- Maç: Real Madrid – Sevilla
- Hafta: LaLiga 25/26 – 17. Hafta
- Stadyum: Santiago Bernabéu
- Tarih: 20 Aralık 2025
- Saat: 23:00
- Yayın Kanalı: S Sport 1 (canlı ve şifreli)
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in durumu taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Mevcut kadro, sakatlık listesi ve teknik ekip değerlendirmelerine göre Arda Güler’in Sevilla maçında oynaması bekleniyor. Özellikle orta sahada eksiklerin fazla olması nedeniyle Arda’nın maçta süre bulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
LALİGA PUAN DURUMU – İLK 9 SIRA
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|AV
|P
|1
|Barcelona
|17
|14
|1
|2
|49:20
|29
|43
|2
|Real Madrid
|17
|12
|3
|2
|34:16
|18
|39
|3
|Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31:13
|18
|35
|4
|Atlético Madrid
|17
|10
|4
|3
|30:16
|14
|34
|5
|Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20:16
|4
|30
|6
|Real Betis
|16
|6
|7
|3
|25:19
|6
|25
|7
|Athletic Bilbao
|17
|7
|2
|8
|15:22
|-7
|23
|8
|Celta Vigo
|16
|5
|7
|4
|20:19
|1
|22
|9
|Sevilla
|16
|6
|2
|8
|24:24
|0
|20
Real Madrid zirve yarışını sürdürürken Sevilla orta sıralardan yukarı tırmanmak için kritik bir maça çıkıyor.
REAL MADRİD – SEVİLLA REKABET GEÇMİŞİ
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|MS
|24/25
|Sevilla
|Real Madrid
|0-0
|24/25
|Real Madrid
|Sevilla
|3-1
|23/24
|Real Madrid
|Sevilla
|0-0
|23/24
|Sevilla
|Real Madrid
|0-0
|22/23
|Sevilla
|Real Madrid
|1-1
|22/23
|Real Madrid
|Sevilla
|1-0
İki takım son yıllarda oldukça dengeli maçlar çıkarırken skorların düşük gollü olduğu dikkat çekiyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Real Madrid Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|2
|Daniel Carvajal
|33
|Defans
|7
|4
|-
|-
|Sakatlık – Diz sakatlığı
|3
|Eder Militao
|27
|Defans
|13
|12
|1
|1
|Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
|18
|Alvaro Fernandez
|22
|Defans
|16
|15
|1
|1
|Cezalı – Kırmızı kart
|12
|Trent Alexander-Arnold
|27
|Defans
|8
|5
|-
|1
|Sakatlık – Adale problemi
|23
|Ferland Mendy
|30
|Defans
|-
|-
|-
|-
|Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
|21
|Brahim Diaz
|26
|Orta Saha
|12
|3
|-
|2
|Diğer – Milli takımda
|9
|Endrick
|19
|Forvet
|1
|-
|-
|-
|Cezalı – Kırmızı kart
Real Madrid savunmada ciddi eksiklerle sahaya çıkacak.
Sevilla Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|13
|Orjan Nyland
|35
|Kaleci
|4
|4
|-
|-
|Sakatlık – Adale problemi
|3
|Cesar Azpilicueta
|36
|Defans
|9
|9
|-
|-
|Sakatlık – Uyluk sakatlığı
|5
|Tanguy Nianzou
|23
|Defans
|5
|3
|-
|-
|Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
|11
|Ruben Vargas
|27
|Orta Saha
|12
|11
|3
|4
|Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
|9
|Akor Adams
|25
|Forvet
|14
|8
|3
|2
|Diğer – Milli takımda
|21
|Chidera Ejuke
|27
|Forvet
|12
|4
|1
|1
|Diğer – Milli takımda
Sevilla’nın savunma hattında önemli kayıplar bulunuyor.
Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman?
Maç 20 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.
Maç saat kaçta başlayacak?
Mücadele 23:00’te başlayacak.
Maç hangi kanalda?
Karşılaşma S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.
Arda Güler oynayacak mı?
Evet. Arda Güler’in oynaması bekleniyor.
Real Madrid’in eksikleri kimler?
Carvajal, Militao, Mendy, Alexander-Arnold gibi önemli isimler sakat; Alvaro Fernandez ve Endrick cezalı.
Sevilla’da kimler yok?
Azpilicueta, Nyland, Nianzou ve Vargas sakat; Adams ve Ejuke milli takımda.
Real Madrid – Sevilla karşılaşması, LaLiga’nın üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek dev bir maç olarak öne çıkıyor. Arda Güler’in sahada olması beklenirken iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. 20 Aralık’ta S Sport 1 ekranlarında yayınlanacak bu mücadele, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olmaya aday.