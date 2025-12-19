Real Madrid – Sevilla Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?

LaLiga 2025/26 sezonunun 17. haftası, futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Real Madrid – Sevilla karşılaşması sadece puan tablosunun zirvesi için değil, Arda Güler’in sahada olup olmayacağı açısından da yoğun ilgi görüyor. Real Madrid’in yıldızları sakatlıklarla boğuşurken Sevilla cephesi de önemli eksiklere sahip. Peki dev maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler’in son durumu ne? İşte tüm detaylar…

REAL MADRİD – SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Maç: Real Madrid – Sevilla

Real Madrid – Sevilla Hafta: LaLiga 25/26 – 17. Hafta

LaLiga 25/26 – 17. Hafta Stadyum: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Tarih: 20 Aralık 2025

20 Aralık 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın Kanalı: S Sport 1 (canlı ve şifreli)

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in durumu taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Mevcut kadro, sakatlık listesi ve teknik ekip değerlendirmelerine göre Arda Güler’in Sevilla maçında oynaması bekleniyor. Özellikle orta sahada eksiklerin fazla olması nedeniyle Arda’nın maçta süre bulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

LALİGA PUAN DURUMU – İLK 9 SIRA

# Takım O G B M A:Y AV P 1 Barcelona 17 14 1 2 49:20 29 43 2 Real Madrid 17 12 3 2 34:16 18 39 3 Villarreal 15 11 2 2 31:13 18 35 4 Atlético Madrid 17 10 4 3 30:16 14 34 5 Espanyol 16 9 3 4 20:16 4 30 6 Real Betis 16 6 7 3 25:19 6 25 7 Athletic Bilbao 17 7 2 8 15:22 -7 23 8 Celta Vigo 16 5 7 4 20:19 1 22 9 Sevilla 16 6 2 8 24:24 0 20

Real Madrid zirve yarışını sürdürürken Sevilla orta sıralardan yukarı tırmanmak için kritik bir maça çıkıyor.

REAL MADRİD – SEVİLLA REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Ev Sahibi Deplasman MS 24/25 Sevilla Real Madrid 0-0 24/25 Real Madrid Sevilla 3-1 23/24 Real Madrid Sevilla 0-0 23/24 Sevilla Real Madrid 0-0 22/23 Sevilla Real Madrid 1-1 22/23 Real Madrid Sevilla 1-0

İki takım son yıllarda oldukça dengeli maçlar çıkarırken skorların düşük gollü olduğu dikkat çekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Real Madrid Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 2 Daniel Carvajal 33 Defans 7 4 - - Sakatlık – Diz sakatlığı 3 Eder Militao 27 Defans 13 12 1 1 Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı 18 Alvaro Fernandez 22 Defans 16 15 1 1 Cezalı – Kırmızı kart 12 Trent Alexander-Arnold 27 Defans 8 5 - 1 Sakatlık – Adale problemi 23 Ferland Mendy 30 Defans - - - - Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı 21 Brahim Diaz 26 Orta Saha 12 3 - 2 Diğer – Milli takımda 9 Endrick 19 Forvet 1 - - - Cezalı – Kırmızı kart

Real Madrid savunmada ciddi eksiklerle sahaya çıkacak.

Sevilla Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 13 Orjan Nyland 35 Kaleci 4 4 - - Sakatlık – Adale problemi 3 Cesar Azpilicueta 36 Defans 9 9 - - Sakatlık – Uyluk sakatlığı 5 Tanguy Nianzou 23 Defans 5 3 - - Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı 11 Ruben Vargas 27 Orta Saha 12 11 3 4 Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı 9 Akor Adams 25 Forvet 14 8 3 2 Diğer – Milli takımda 21 Chidera Ejuke 27 Forvet 12 4 1 1 Diğer – Milli takımda

Sevilla’nın savunma hattında önemli kayıplar bulunuyor.

Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman?

Maç 20 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Mücadele 23:00’te başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Arda Güler oynayacak mı?

Evet. Arda Güler’in oynaması bekleniyor.

Real Madrid’in eksikleri kimler?

Carvajal, Militao, Mendy, Alexander-Arnold gibi önemli isimler sakat; Alvaro Fernandez ve Endrick cezalı.

Sevilla’da kimler yok?

Azpilicueta, Nyland, Nianzou ve Vargas sakat; Adams ve Ejuke milli takımda.

Real Madrid – Sevilla karşılaşması, LaLiga’nın üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek dev bir maç olarak öne çıkıyor. Arda Güler’in sahada olması beklenirken iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. 20 Aralık’ta S Sport 1 ekranlarında yayınlanacak bu mücadele, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olmaya aday.