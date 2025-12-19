Giriş / Abone Ol
Real Madrid – Sevilla Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?

Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler bu kritik maçta forma giyecek mi? Maça dair merak edilen soruların tüm yanıtları haberimizde.

BirBilgi
Foto: Depophotos

LaLiga 2025/26 sezonunun 17. haftası, futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Real Madrid – Sevilla karşılaşması sadece puan tablosunun zirvesi için değil, Arda Güler’in sahada olup olmayacağı açısından da yoğun ilgi görüyor. Real Madrid’in yıldızları sakatlıklarla boğuşurken Sevilla cephesi de önemli eksiklere sahip. Peki dev maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler’in son durumu ne? İşte tüm detaylar…

REAL MADRİD – SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

  • Maç: Real Madrid – Sevilla
  • Hafta: LaLiga 25/26 – 17. Hafta
  • Stadyum: Santiago Bernabéu
  • Tarih: 20 Aralık 2025
  • Saat: 23:00
  • Yayın Kanalı: S Sport 1 (canlı ve şifreli)

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in durumu taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Mevcut kadro, sakatlık listesi ve teknik ekip değerlendirmelerine göre Arda Güler’in Sevilla maçında oynaması bekleniyor. Özellikle orta sahada eksiklerin fazla olması nedeniyle Arda’nın maçta süre bulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

LALİGA PUAN DURUMU – İLK 9 SIRA

#TakımOGBMA:YAVP
1Barcelona17141249:202943
2Real Madrid17123234:161839
3Villarreal15112231:131835
4Atlético Madrid17104330:161434
5Espanyol1693420:16430
6Real Betis1667325:19625
7Athletic Bilbao1772815:22-723
8Celta Vigo1657420:19122
9Sevilla1662824:24020

Real Madrid zirve yarışını sürdürürken Sevilla orta sıralardan yukarı tırmanmak için kritik bir maça çıkıyor.

REAL MADRİD – SEVİLLA REKABET GEÇMİŞİ

SezonEv SahibiDeplasmanMS
24/25SevillaReal Madrid0-0
24/25Real MadridSevilla3-1
23/24Real MadridSevilla0-0
23/24SevillaReal Madrid0-0
22/23SevillaReal Madrid1-1
22/23Real MadridSevilla1-0

İki takım son yıllarda oldukça dengeli maçlar çıkarırken skorların düşük gollü olduğu dikkat çekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Real Madrid Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
2Daniel Carvajal33Defans74--Sakatlık – Diz sakatlığı
3Eder Militao27Defans131211Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
18Alvaro Fernandez22Defans161511Cezalı – Kırmızı kart
12Trent Alexander-Arnold27Defans85-1Sakatlık – Adale problemi
23Ferland Mendy30Defans----Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
21Brahim Diaz26Orta Saha123-2Diğer – Milli takımda
9Endrick19Forvet1---Cezalı – Kırmızı kart

Real Madrid savunmada ciddi eksiklerle sahaya çıkacak.

Sevilla Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
13Orjan Nyland35Kaleci44--Sakatlık – Adale problemi
3Cesar Azpilicueta36Defans99--Sakatlık – Uyluk sakatlığı
5Tanguy Nianzou23Defans53--Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
11Ruben Vargas27Orta Saha121134Sakatlık – Diz ardı kiriş sakatlığı
9Akor Adams25Forvet14832Diğer – Milli takımda
21Chidera Ejuke27Forvet12411Diğer – Milli takımda

Sevilla’nın savunma hattında önemli kayıplar bulunuyor.

Real Madrid – Sevilla karşılaşması, LaLiga’nın üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek dev bir maç olarak öne çıkıyor. Arda Güler’in sahada olması beklenirken iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. 20 Aralık’ta S Sport 1 ekranlarında yayınlanacak bu mücadele, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olmaya aday.

