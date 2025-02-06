Real Madrid son dakika golüyle turladı

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Leganes'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Madrid ekibi, Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Leganes ile karşılaştı.

Real Madrid, 18. dakikada Luka Modric ve 25. dakikada Endrick'in klaydettiği gollerle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Leganes, Juan Cruz'un 39 ve 59. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

Real Madrid'e galibiyeti ve turu getiren golü, altyapı takımının forveti Gonzalo Garcia, 90+3. dakikada kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 75 dakika sahada kaldı.