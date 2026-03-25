Real Madrid taraftarından İsrail protestosu

İspanya’nın başkenti Madrid’de, Euroleague’in 33'üncü haftasında oynanan Real Madrid-Hapoel Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

Movistar Arena önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

İspanya hükümeti ve Madrid polisinin değerlendirmeleri doğrultusunda karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verilirken, maç öncesinde spor salonu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ÖZGÜR FİLİSTİN SLOGANLARI

Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen protestocular, Gazze’de yaşananlar ve İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına tepki gösterdi. “Soykırım ile oynanmaz” yazılı pankart taşıyan grup, “Özgür Filistin” ve “Katil İsrail” sloganları attı.

Göstericiler, İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlarda yer almasının sporun politik amaçlarla kullanılmasına yol açtığını savunarak, bu takımların müsabakalara katılımının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan bazı protestocular, karşılaşmanın oynanmasına tepki olarak salon dışında kendi aralarında basketbol oynayarak sembolik bir eylem gerçekleştirdi.