Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi

La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada yıldız oyuncu Kylian Mbappe, penaltıdan attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, Mbappe’nin golleriyle sahadan üç puanla ayrıldı.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 78. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı. Arda’nın performansı tribünlerden ve sosyal medyadan olumlu yorumlar alırken, oyundan alınması bazı taraftarların tepkisini çekti.

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Oyundan çıkan hep şikayet etmeyen oyuncular oluyor. Sahada Arda’dan daha etkisiz isimler vardı” ifadelerini kullandı. Bu yorum kısa sürede geniş etkileşim aldı.

TARAFTAR HESAPLARINDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Real Madrid’e yakın taraftar hesaplarından Madrid Universal, Arda Güler’in Villarreal karşısında üç gol pozisyonu hazırladığını ve bu alanda maçın en öne çıkan isimlerinden biri olduğunu paylaştı.

Maçın ardından İspanyol basınında Arda Güler’in performansına ilişkin olumlu değerlendirmeler yer aldı.

Sport gazetesi, milli futbolcu için, “Yaratıcı orta saha oyuncularının sınırlı olduğu bir takımda Arda’nın varlığı önemli. Oyunun kalitesi büyük ölçüde onun sol ayağından çıkıyor. Zaman zaman oyunun içinde kaybolsa da vizyonu nedeniyle ilk 11’i hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo ise Arda’nın ilk yarıda yaptığı ortalarla Villarreal ceza sahasında tehlike yarattığını vurguladı.

AS gazetesi de değerlendirmesinde, “Maça temkinli başladı ancak kısa sürede oyuna adapte oldu. Topla birlikte etkiliydi, pres gücü yüksekti ve maç boyunca enerjisini korudu” yorumunu yaptı.

Marca ise Arda Güler’in oyunu değiştirebilme özelliğine dikkat çekerek, “Real Madrid’de bu etkiye sahip çok az oyuncu var. Villarreal’in baskı kurduğu anlarda bunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta görev alırken 3 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.