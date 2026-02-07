Real Madrid tek başına kaldı
Barcelona’nın Avrupa Süper Ligi projesinden resmen çekildiğini açıklamasıyla, projede Real Madrid tek başına kaldı. 12 kurucu kulüple başlayan organizasyonda İngiliz kulüpleri, Atletico Madrid, Milan, Inter ve 2023’te Juventus’un ayrılmasının ardından yalnızca iki kulüp kalmıştı. Barcelona’nın kararıyla Süper Lig fiilen Real Madrid’in omuzlarına kaldı.
Kaynak: Spor Servisi
Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.
12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.
Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.