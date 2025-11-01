Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Madrid, 11. hafta mücadelesinde sahasında Valencia’yı konuk edecek. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada eflatun-beyazlılar galibiyet serisini sürdürmek isterken, futbolseverlerin gözü milli yıldız Arda Güler’de olacak. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Valencia arasındaki La Liga 11. hafta karşılaşması 1 Kasım 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Mücadele, Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak.

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga’nın 11. haftasında oynanacak Real Madrid - Valencia maçı, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamındadır.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid formasıyla performansını her geçen gün artıran Arda Güler’in Valencia karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç yıldız, son maçlarda teknik direktör Xabi Alonso’nun gözüne girmeyi başarırken bu kez ilk düdükle birlikte sahada yer alabilir.

REAL MADRİD - VALENCİA MUHTEMEL 11'LER

Takım Muhtemel 11 Real Madrid Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius Valencia Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma

LA LİGA 2025-2026 PUAN DURUMU (10. HAFTA İTİBARIYLA)

1. Real Madrid: 27 puan

27 puan 2. Barcelona: 22 puan

22 puan 3. Girona: 21 puan

21 puan 4. Atletico Madrid: 19 puan

19 puan 18. Valencia: 9 puan

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Real Madrid, son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Liderlik koltuğunu koruyan Madrid ekibi, kendi evinde oynayacağı bu maçtan üç puan alarak farkı açmayı hedefliyor. Valencia ise ligdeki kötü gidişatına son verip sürpriz bir sonuç almak istiyor.

