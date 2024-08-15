Real Madrid ve Ancelotti'den rekor

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında geçtiğimiz yılın Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta’yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez bu kupanın sahibi oldu.

İki ekip Varşova Ulusal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 59’uncu dakikada Federico Valverde ve 68’inci dakikada Kylian Mbappe attı. Böylece Mbappe, Real formasıyla çıktığı ilk maçta hem gol attı hem de ilk kupasını kazandı.

REAL MADRİD, BARCELONA VE MİLAN’I GERİDE BIRAKTI

Real Madrid, 6’ncı kez Süper Kupa’yı müzesine götürdü. İspanyol devi, 5’er kez bu kupayı kazanan Barcelona ve Milan’ı geride bırakarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olmayı başardı.

Carlo Ancelotti de Pep Guardiola'yı geride bırakarak 5 kez ile kupayı en çok kazanan teknik direktör oldu. Kupayı 2 kez Milan 3 kez de Real Madrid ile kazanan İtalyan teknik direktör, Süper Kupa maçlarının hiçbirini kaybetmedi.

ARDA 4'ÜNCÜ KUPASINI KAZANDI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Atalanta ile oynadıkları maçın 88’inci dakikasında oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Vinicius Junior’un yerine oyuna girdi. İlk sezonunda Real Madrid ile İspanya Süper Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda, dördüncü kupasını kazandı.