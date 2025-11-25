Real Madrid, Victor Osimhen'e teklif yapacak

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarından düşmüyor. İspanyol basını, Real Madrid’in yıldız oyuncu için ciddi bir transfer planı hazırladığını ve sarı-kırmızılı kulübe 100 milyon euro seviyesinde teklif sunmaya hazırlandığını öne sürdü.

Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid, sezon sonunda kadro yapılanmasında önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Vinicius Jr.’ın ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu, Kylian Mbappe’nin ise doğal pozisyonu olan sol kanada döneceği belirtiliyor.

Bu doğrultuda Real Madrid’in, ileri hat için “dünya çapında, hızlı, agresif ve lider özellikleri olan” bir golcü arayışına yöneldiği ifade edildi. Teknik ve fiziksel profiliyle Osimhen’in bu beklentiye tamamen uyduğu vurgulanıyor.

GALATASARAY KOLAY KOLAY BIRAKMAYACAK

Haberde, Galatasaray’ın Osimhen’i Napoli’den 75 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı hatırlatılırken, oyuncunun performans seviyesi nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferde pazarlık masasına kolay oturmayacağı değerlendiriliyor.

İspanyol kaynaklara göre Real Madrid, Osimhen için ilk etapta 100 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Başkan Florentino Perez’in bu transferde kararlı olduğu ve fırsat doğması halinde süreci hızlandırabileceği belirtiliyor. 27 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılılarla 3,5 yıl daha sözleşmesi bulunan bir oyuncu olması sebebiyle, olası bir transferde yüksek bir maliyetin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.