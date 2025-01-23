Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu
İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.
İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.
Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.
Bir önceki sezonu 831 milyon euroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar euro barajını aştı.
Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon avroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon euroyla üçüncü sıraya yerleşti.
Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:
|Kulüp
Gelir (euro)
|1- Real Madrid
|1,05 milyar
|2- Manchester City
|838 milyon
|3- Paris Saint-Germain
|806 milyon
|4- Manchester United
|771 milyon
|5- Bayern Münih
|765 milyon
|6- Barcelona
|760 milyon
|7- Arsenal
|717 milyon
|8- Liverpool
|715 milyon
|9- Tottenham
|615 milyon
|10- Chelsea
|546 milyon
|11- Borussia Dortmund
|514 milyon
|12- Atletico Madrid
|410 milyon
|13- Milan
|398 milyon
|14- Inter
|391 milyon
|15- Newcastle United
|372 milyon
|16- Juventus
|356 milyon
|17- West Ham United
|322 milyon
|18- Aston Villa
|310 milyon
|19- Olimpik Marsilya
|287 milyon
|20- Olimpik Lyon
|264 milyon