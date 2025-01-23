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Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Spor
  • 23.01.2025 10:50
  • Giriş: 23.01.2025 10:50
  • Güncelleme: 23.01.2025 10:53
Kaynak: AA
Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu
Fotoğraf: AA

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon euroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar euro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon avroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon euroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

Kulüp

Gelir (euro)

1- Real Madrid1,05 milyar
2- Manchester City838 milyon
3- Paris Saint-Germain806 milyon
4- Manchester United771 milyon
5- Bayern Münih765 milyon
6- Barcelona760 milyon
7- Arsenal717 milyon
8- Liverpool715 milyon
9- Tottenham615 milyon
10- Chelsea546 milyon
11- Borussia Dortmund514 milyon
12- Atletico Madrid410 milyon
13- Milan398 milyon
14- Inter391 milyon
15- Newcastle United372 milyon
16- Juventus356 milyon
17- West Ham United322 milyon
18- Aston Villa310 milyon
19- Olimpik Marsilya287 milyon
20- Olimpik Lyon264 milyon
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