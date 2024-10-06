Real Madrid’de Dani Carvajal sezonu kapattı

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Dani Carvajal sakatlandı. Çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Carvahal'in 8-10 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Madrid ekibinin ligin 9'uncu haftasında oynadığı Villareal karşılaşmasında Yeremy Pino ile girdiği ikili mücadelede topa müdahale etmek isterken sağ bacağı rakibine takılan Carvajal, bir anda acı içinde yerde kaldı.

Gözyaşlarını tutamayan ve sedyeyle oyundan çıkarılan İspanyol sağ bekin yapılan muayenesinde çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Carvajal'in sahalardan 8-10 ay uzak kalacağı ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtiliyor.

ARDA GÜLER'DEN MESAJ

Hastaneye kaldırılan Dani Carvajal, bu sabah yaptığı açıklamada sakatlığıyla ilgili şunları söyledi:

"Ciddi bir çapraz bağ sakatlığım olduğu doğrulandı, ameliyat olmam gerekecek ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağım. İyileşmeye başlamak ve bir canavar gibi geri dönmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim, çok sevildiğimi hissediyorum."

Arda Güler ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kaptan. Eminim en kısa zamanda güçlü bir şekilde geri döneceksin" yazdı.