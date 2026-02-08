Real Madrid’den Rodri hamlesi

Real Madrid, Santiago Bernabeu’da kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanırken, orta sahayı emanet edeceği lideri İngiltere’de buldu.

İspanyol devi, Manchester City forması giyen ve 2024 Ballon d’Or’un sahibi olan Rodri’yi yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi.

Kulüp kaynaklarına göre Madrid yönetimi, Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro gibi figürlerin ayrılışının ardından takım içinde hissedilen liderlik eksikliğinden ciddi biçimde rahatsız. Bu nedenle hem saha içinde hem de soyunma odasında denge sağlayabilecek, takımı yönlendirecek bir isim arayışı hız kazanmış durumda.

LİDERLİK GÖSTERECEK PROFİL

Bu profil için en uygun aday olarak öne çıkan isim ise Rodri. TEAMtalk’ta yer alan haberde, Real Madrid’in Rodri’yi “saha içi general” olarak gördüğü ve kulübü yeni bir döneme taşıyacak karaktere sahip olduğuna inandığı belirtildi.

Teknik direktörlük koltuğunda Alvaro Arbeloa’nın oturmasıyla birlikte başlayan değişim sürecinin, Florentino Perez’in planladığı mini devrimin ilk adımı olduğu ifade ediliyor. Ocak ayında Xabi Alonso ile yolların ayrılması da bu sürecin parçası olarak görülüyor.

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Rodri’nin Manchester’da mutlu olduğunu daha önce dile getirmesine rağmen, Madrid’e ve ülkesine dönme fikrinin cazibesini koruduğu belirtiliyor. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine 18 aydan az bir süre kalmış olması, Real Madrid cephesinde “fırsat” olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Manchester City’de de hareketli bir yaz yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

Pep Guardiola’nın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonunda ayrılabileceği iddiaları, Etihad’da ciddi bir kadro revizyonunun önünü açmış durumda. Rodri’nin yanı sıra John Stones ve Bernardo Silva’nın da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Eğer Rodri yeni sözleşmeye imza atmazsa, City yönetiminin 2019’dan bu yana tüm büyük kupaları kazanan yıldız oyuncuyu elden çıkarmayı değerlendirmek zorunda kalacağı belirtiliyor.